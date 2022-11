Obdachlosigkeit darf auch in einer Stadt mit Wohnungsmangel wie Speyer nicht das Ende sein.

Mietschulden, Trennung, Arbeitslosigkeit: Es gibt viele Gründe, wohnungslos zu werden. Ein gravierender ist der anhaltende Mangel an bezahlbarem Wohnraum in Speyer. Wer wenig Geld zur Verfügung hat, kann die ortsüblichen Mieten nicht aufbringen. Es bleibt Aufgabe der Stadt, sich in dem Bereich für Sozialverträglichkeit einzusetzen. Oft gelingt es der städtischen Wohnraumsicherung, Obdachlosigkeit zu vermeiden, in manchen Fällen hilft indes nur noch die Einweisung in eine städtische Unterkunft. Für die Stadt ist das ein Dilemma, für die Obdachlosen das traurige Ende eines langen Prozesses. Aus dieser Lage herauszufinden, ist ein Kraftakt. Nicht jeder ist ihm gewachsen. Auch hier ist wiederum Unterstützung gefragt. Das kostet Zeit und Geld.