Die Stadt rüstet zahlreiche Bushaltestellen mit elektronischen Anzeigen aus. Sie sollen Informationen für Fahrgäste bereitstellen.

Zu insgesamt 30 dieser „dynamischen Fahrgastinformationen“ hat der Stadtrat bei fünf Enthaltungen einstimmig Ja gesagt. Die Displays – vom zuständigen Verkehrsverbund Rhein-Neckar in verschiedenen Varianten verfügbar – sollen Fahrgästen „größtmögliche Aktualität“ bieten. Sie basierten auf Echtzeit-Daten und könnten auch kurzfristige Entwicklungen wie den Ausfall einer Verbindung abbilden. Die Anzeigen sind laut Stadt barrierefrei, weil die abgebildeten Informationen auch akustisch wiedergegeben werden könnten. Sie sollen zunächst an Haltestellen mit bedeutender Funktion wie etwa Umsteigeknoten montiert werden.

Das sind im ersten Schritt laut Stadt die Haltestellen Kaserne, Nußbaumweg, Erlenweg, Feuerwache Nord, Otterstadter Weg, Landwehrstraße, Felkeweg/Nord-West, Auestraße, Friedhof, Kirche St. Otto, Altenheim, Burgfeldschule, Hafenstraße, Hirschgraben, Stadthalle, Theodor-Heuss-Straße, Dudenhofer Straße, Salierstraße, Karolingerstraße, Festplatz, Technik-Museum, Bademaxx, Hilgardstraße, Platz Ravenna und Stadtwerke. Erst perspektivisch vorgesehen sind beispielsweise Domplatz, Postplatz oder Bahnhof: Die Montage der Anzeigen erfordere Tiefbau- und Stromanschlussarbeiten, die gemeinsam mit dem barrierefreien Ausbau der Haltestellen erfolgen sollen. Die Kosten beliefen sich auf rund 200.000 Euro, von denen bis zu 106.000 Euro gefördert seien. Außerdem müssten jährlich rund 8600 Euro für Unterhaltungskosten eingeplant werden.