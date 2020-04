Zur Werbung für und zur Unterstützung der Hilfskampagne der Stadt „Speyer.Kultur.Support.“ für freischaffende Künstler stehen neue Videos im Netz. So haben Michael Wagner, Tenor, CDU-Landtagsabgeordneter und Vorsitzender von PalatinaKlassik, und Leo Kraemer, Klavier, künstlerischer Leiter von PalatinaKlassik, Franz Schuberts berühmtes Lied „An die Musik“ aufgenommen. Am Freitag entstand im Historischen Ratssaal in Speyer die Aufnahme (https://www.youtube.com/watch?v=S-2zEdITG5Q). Der Text des Schubert-Freundes Franz von Schober passt sehr gut in die Zeit, in der uns Kunst und Musik Trost spenden. Es heißt unter anderem: „Oft hat ein Seufzer, deiner Harf’ entflossen,/Ein süßer, heiliger Akkord von dir/Den Himmel bessrer Zeiten mir erschlossen,/Du holde Kunst, ich danke dir dafür!“ Auch auf der Facebook-Seite speyer.kultur gibt es drei neue Einträge: Bilder von Margarete Stern, eine Lesung von Daniel Wolf und Musik von Christian Straube. 15 Posts sind es nun.