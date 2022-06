Mit der zweiten Auflage des „Hofflohmarkts“ geht es am Samstag, 11. Juni, von 10 bis 16 Uhr im Vogelgesang und im Oberkämmerer in Speyer weiter. Das teilte der Organisator der Veranstaltung, René Götz, mit. Eine erste Auflage hatte es dort bereits im vergangenen Jahr gegeben. Einen Plan, auf dem alle teilnehmenden Höfe verzeichnet sind, gibt es online unter www.hofflohmaerkte-speyer.de. Rund 20 Speyerer haben sich demnach angemeldet. „Dieses Jahr erweitern wir die Hofflohmarkt-Serie um die Kernstadt und Speyer West“, teilt Götz mit. Termine stehen auch schon fest: In der Kernstadt soll der Hofflohmarkt am Samstag, 18. Juni, und in Speyer-West am darauffolgenden Samstag, 25. Juni, stattfinden. „Nächstes Jahr stehen zusätzliche Viertel auf der Wunschliste“, so Götz. Wer an einem Hofflohmarkt teilnehmen wolle, könne sich im Internet anmelden. Dort sei dann auch etwa eine Woche vor den Terminen ein Lageplan mit allen Teilnehmenden verfügbar.