Auf Schaust folgt Gleixner: Harthausens Ortsbürgermeister hat sein Amt an seinen Parteikollegen abgegeben. Zum Abschied gab es viel Lob – auch für die Bürgerinnen und Bürger.

„Danke, damit ist die Sitzung geschlossen.“ Harthausens Ortsbürgermeister Rainer Schaust (CDU) verabschiedete sich am Donnerstagabend nach einer 40-minütigen Gemeinderatssitzung von seinen politischen Weggefährten. Der 65-Jährige war zuvor vom Ersten Beigeordneten Matthias Löffler (CDU) aus dem Amt entlassen worden. Löffler sprach Schaust im Namen der Ortsgemeinde Dank und Anerkennung aus und lobte die „sehr gute Zusammenarbeit“. Schaust war seit September 2024 Ortsbürgermeister von Harthausen und hatte im November vergangenen Jahres verkündet, sein Amt niederlegen zu wollen. Er nannte persönliche und gesundheitliche Gründe für seine Entscheidung.

Vertreter aller vier Fraktionen im Gemeinderat zollten Schaust Respekt und dankten ihm für dessen Engagement sowie für die kollegiale Zusammenarbeit in dem politischen Gremium, das die Weichen für Harthausens Zukunft mitstellt: „Wir haben uns immer sehr willkommen gefühlt“, sagte Sabrina Klesse für die Grünen. Von Markus Unterländer (CDU) erhielt Schaust ein Abschiedsgeschenk. „Du hast es immer auf den Punkt gebracht“, lobte Khader Awwad (SPD). „Du hast in kurzer Zeit sehr viel bewegt. Schade, dass es so schnell vorbei ist“, sagte Benjamin Voigt (FDP).

Neuer Ortschef hat 17 Jahre kommunalpolitische Erfahrung

Parteikollege und Harthausens künftiger Ortsbürgermeister Günter Gleixner zeigte auf, dass sich Schaust bereit erklärt habe, das Ehrenamt des Ortsbürgermeisters zu übernehmen – als sich niemand zur Wahl gestellt hatte. Schaust wurde daher nicht von der Bevölkerung, sondern vom Ortsgemeinderat gewählt. „Du hast Verantwortung übernommen, die Gemeinde sehr gut geführt. Du konntest alle Probleme sehr gut bewältigen und Harthausen sehr gut repräsentieren“, lobte Gleixner und zeigte damit auf, was es für das Amt des Ortsbürgermeisters braucht. Schaust führt die Geschäfte der Gemeinde noch bis zum Ende des Monats.

Ab 1. Mai übernimmt Gleixner die Verantwortung. Der 68-Jährige erzielte bei seiner Wahl am 22. März 79,7 Prozent der Stimmen. Gleixner war während der Amtszeit von Schausts Vorgänger Harald Löffler (CDU) bereits Beigeordneter der Ortsgemeinde und füllt dieses Amt zurzeit auf Verbandsgemeinde-Ebene aus. Nachdem Gleixner den Eid auf das Grundgesetz und die Verfassung des Landes Rheinland-Pfalz geschworen hatte, wurde er zum Ehrenbeamten auf Zeit – für die Dauer der laufenden Legislaturperiode bis zum Frühjahr 2029 – ernannt. „Du warst jahrelang Ehrenbeamter, du bist Ehrenbeamter auf VG-Ebene. Du kennst dich aus“, sagte Schaust angesichts Gleixners jahrelanger kommunalpolitischer Erfahrung. Gleixner ist wie Schaust im Ruhestand. Er war früher als Projektingenieur bei der BASF beschäftigt.

Bestandteil der Amtseinführung: Günter Gleixner (links) schwört den Amtseid. Foto: Klaus Landry

Lob für Rat, Verwaltung, Beigeordnete und Bevölkerung

Schaust richtete gegen Ende der Gemeinderatssitzung nicht nur lobende Worte an seinen Nachfolger, bei dem er sicher ist, „dass Harthausen in besten Händen ist“, sondern unterstrich auch die konstruktive Zusammenarbeit in den politischen Gremien. „Die Zusammenarbeit im Gemeinderat ist sehr gut. Wir haben nur einstimmige Beschlüsse. Wir sind aber keine Einzelkämpfer. Dazu gehört eine gute Verwaltung, auf die wir uns immer verlassen konnten.“ Namentlich erwähnte Schaust die für Harthausen zuständige Verwaltungsmitarbeiterin Melanie Münch, die „sehr still und leise“ im Hintergrund viele Aufgaben erledige. „Ohne sie würde es nicht funktionieren.“ Der scheidende Ortsbürgermeister dankte auch seinen Beigeordneten Matthias Löffler und Lisa Ball (CDU), die bereit gewesen seien, sich als Anfänger auf das Wagnis eines politischen Amtes einzulassen und Verantwortung zu übernehmen. „Ihr habt mir das Leben leichter gemacht.“

Zum Schluss war Schaust wichtig, die Dorfgemeinschaft zu würdigen: „In Harthausen ist seitens der Bürgerschaft die Welt noch in Ordnung. Es gibt keine Beschimpfungen“, sagte er, zeigte sich dafür dankbar und fügte, mit Blick auf die Bürokratie und zahlreiche Vorgaben von übergeordneten Stellen, hinzu: „Es geht den Leuten zwar auch hier zu langsam, aber das liegt nicht an Harthausen.“