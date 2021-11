Die Ampelanlage auf der B39 kurz vor der Speyerer Stadteinfahrt war 2019 errichtet worden, um in der Phase der Salierbrücken-Sanierung für Sicherheit zu sorgen, weil der Verkehr an der Anschlussstelle zur B9 zugenommen hatte. Damals war von einer Übergangslösung die Rede, um vor allem Linksabbieger und Radler zu schützen. Sie soll jetzt zur dauerhaften Einrichtung werden, obwohl der Verkehr auf der Salierbrücke ab kommenden Mittwoch – Eröffnung voraussichtlich um 13 Uhr – wieder fließen kann, wie Boris Egem vom Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Speyer auf Anfrage mitteilt: „Die Lichtsignalanlage wird mit Verkehrsfreigabe der Brücke am 24. November nicht abgebaut.“

Die temporäre Ampel solle vielmehr durch eine feste Anlage ersetzt werden – voraussichtlich im ersten Halbjahr 2022. Grund laut Egem: „Die temporäre Anlage hat sich einfach bewährt. Die Verkehrsströme werden abgestimmt aufeinander gesteuert, und so fließt der Verkehr schlichtweg besser und sicherer.“ Auch die Verlängerung der Linksabbiegerspur auf der B39 in Richtung der B9 nach Ludwigshafen trage dazu bei.