Das Brezelmännchen als Motiv an bestimmten Fußgängerampeln in Speyer kommt. Auch der Stadtrat hat zugestimmt. Einzelne skeptische Stimmen bei der entscheidenden Abstimmung im Stadtrat gab es bei SPD und Linken, besonderen Jubel bei Ideengeber SWG, der auch dem Verkehrsverein für die Freigabe der Brezelmännchen-Rechte für diesen Zweck dankte und eine Spendenaktion fördert. Es geht um Geld für die Ausstattung zweier weiterer Ampelanlagen an den Kreuzungen der Industriestraße mit der Karl-Leiling-Allee und der Straße Am Technikmuseum. Mäzene werden gebeten, Geld dafür an die Stadt zu überweisen. Außerdem soll für 2024 ein „Brezelmädel“ als weiteres Motiv entwickelt werden, wie Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) sagte. Zum Auftakt umgerüstet werden sollen fünf Ampelanlagen in der Bahnhofstraße und eine am Schillerweg/Festplatz.