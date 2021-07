Zu einem Unfall kam es am Donnerstag um 13:13 Uhr an der Kreuzung zwischen der Dudenhofer Straße und der Theodor-Heuss-Straße. Weil die Ampelanlage ausgefallen war, übersah laut Polizei eine 64-jährige Autofahrerin beim Linksabbiegen das vorfahrtsberechtigte Auto eines 28-Jährigen. Beim Zusammenstoß wurden in beiden Autos die Airbags ausgelöst. Beide Fahrer erlitten leichte Verletzungen. Der Sachschaden wird auf rund 18.000 Euro geschätzt.