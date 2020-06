Sie ist weg: Die provisorische Ampelanlage an den Auffahrten von der Landesstraße 722 zur Autobahn 61 ist abgebaut worden. Die Anlage war zur Vermeidung von Staus an dem Verkehrsknotenpunkt zwischen Speyer und Hockenheim wegen der im Januar 2019 begonnenen Sanierung der Salierbrücke installiert worden. Nach einer testweisen Abschaltung vor wenigen Wochen wurde die Ampel nun Ende Mai demontiert, wie Irene Feilhauer, Sprecherin des Regierungspräsidiums Karlsruhe, auf Anfrage mitteilt. „Es hat sich gezeigt, dass mit dem probeweisen Abschalten der Lichtsignalanlage der gewünschte Effekt erzielt werden konnte: Reduzierung der Rückstaus auf der L722 von der Anschlussstelle Hockenheim zum Industriegebiet Talhaus“, informiert sie. „Sollte es wider Erwarten zu Verkehrsproblemen im Bereich der Anschlussstelle kommen, könnte man wieder mit einer Lichtsignalanlage reagieren. Die Wahrscheinlichkeit, dass es zu Problemen kommt, wird aufgrund der Erfahrungen auch schon vor der Sperrung der Salierbrücke von allen Beteiligten als sehr gering eingestuft“, so die Sprecherin. Die Arbeiten an der Rheinbrücke liegen im Übrigen im neuen Zeitplan, der mit einem Abschluss im Frühjahr 2022 rechnet, fügt Feilhauer hinzu.