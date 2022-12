Die Ortsgruppe Speyer von Amnesty International ist an der weltweiten Aktion „Briefmarathon“ beteiligt. Ihr Ziel ist es, damit ein Zeichen für Meinungs- und Versammlungsfreiheit auf der ganzen Welt zu setzen.

„Wir sehen in den Nachrichten, wie bedroht diese Rechte sind. Jeder Brief zur Unterstützung ist wichtig“, sagt Veronika Ziegler, Sprecherin der Speyerer Gruppe der Menschenrechtsorganisation. Der Briefmarathon starte jedes Jahr um den „Tag der Menschenrechte“ am 10. Dezember. Und er wirke, wie laut Ziegler der Fall Germain Rukuki zeigt. Der burundische Menschenrechtsverteidiger sei zu 32 Jahren Haft verurteilt worden. Kurz nach dem Briefmarathon 2021 sei seine Haftstrafe auf ein Jahr reduziert worden. Inzwischen lebe er mit seiner Familie in Belgien. „Außer Germain sind 2022 vier Menschen freigelassen worden, für die sich beim Briefmarathon eingesetzt worden war.“

Die Ortsgruppe Speyer verteilte vorgedruckte Briefe an Interessierte und bat um Beteiligung. Dafür wurde unter anderem ein Infostand bei einem Konzert des Weltladens Speyer mit dem Projektchor „FairtOnt“ genutzt. Ziegler: „Es konnten 99 Briefe direkt gezählt werden. Wahrscheinlich wurden aber erheblich mehr abgeschickt.“ Adressiert waren sie an die staatlichen Stellen, die Strafmaßnahmen gegen acht Personen verantworteten. Der Appell: Freilassung.

Die konkreten Fälle

- Aleksandra Skochilenko aus Russland. Ihr drohen bis zu zehn Jahre Gefängnis, weil sie in einem Supermarkt in St. Petersburg Preisschilder durch kleine Papieretiketten mit Fakten über die russische Invasion in der Ukraine ersetzt hat.

- Chow Hang-tung aus Hongkong. Sie hat in den sozialen Medien dazu aufgerufen, Kerzen zum Gedenken an die Demonstranten anzuzünden, die 1989 bei der Niederschlagung der Tiananmen-Proteste getötet wurden, und ist nun in Haft.

- Cecillia Chimbiri, Joanna Mamombe und Netsai Marova aus Simbabwe drohen jeweils bis zu 20 Jahre Haft, seit die drei Frauen gegen den Umgang der Regierung mit der Corona-Pandemie und der Hungersnot im Land demonstriert hatten.

- Die Wirtschaftslage in Kamerun bereitete Dorgelesse Nguessan Sorgen. Deshalb entschloss sie sich zum ersten Mal im Leben, an einer Demonstration teilzunehmen. Dabei wurde sie festgenommen und zu fünf Jahren Haft verurteilt.

- Luis Manuel Otero Alcántara aus Kuba wurde zu fünf Jahren Haft verurteilt, weil er in einem Video angekündigt hatte, an einer großen Demonstration teilzunehmen.

- 54 Jahre und sechs Monate Haft sowie 74 Peitschenhiebe – so lautet das Urteil gegen Vahid Afkari im Iran. Er sitzt seit 2018 in Einzelhaft, weil er an Protesten gegen Ungleichheit und politische Unterdrückung teilgenommen hat.

