Zum Internationalen Tag zur Unterstützung von Folteropfern am Samstag, 26. Juni, hängt die Speyerer Amnesty-International-Gruppe in der Domstadt 45 Plakate auf. Sie fordert darauf „Freiheit für Raif Badawi“, einen syrischen Blogger, der seit 2012 in Saudi-Arabien in Haft sitzt. Der 37-Jährige hatte im Internet seine Gedanken zu den Themen Freiheit, Politik und Religion in dem arabischen Wüstenstaat geäußert. 2013 wurde er von einem saudischen Gericht zu zehn Jahren Haft und 1000 Peitschenhieben verurteilt. Im Jahr 2015 wurde er zum ersten Mal öffentlich ausgepeitscht. „Seitdem hat sich nichts getan“, sagt Veronika Ziegler, Vorsitzende der Speyerer Amnesty-Gruppe, im Vorfeld der Plakataktion. „Die Peitschenhiebe wurde nur wegen öffentlichen Protests ausgesetzt.“ Seit 2013 setzen sich die Speyerer für Badawi ein, im vergangenen Jahr mussten Corona-bedingt laut Ziegler alle Aktionen der Gruppe ausfallen. Neben den Plakaten werden im Speirer Buchladen in der Korngasse 17 gleichzeitig Postkarten ausgelegt, die kostenlos mitgenommen werden können, so Ziegler. Sie seien direkt an die Botschaft in Saudi-Arabien adressiert und können frankiert im Speirer Buchladen wieder abgegeben werden.