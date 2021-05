Das Schicksal des saudi-arabischen Rechtsanwalts und Journalisten Waleed Abu al-Khair wird anlässlich des heutigen „Internationalen Tags der Pressefreiheit“ in einer Aktion der Amnesty-Gruppe Speyer thematisiert. Diese startet am Montag eine Postkartenaktion mit Unterstützung des „Spei’rer Buchladens“. Interessierte werden gebeten, eine vorgedruckte Postkarte als Protest gegen eine 15-jährige Haftstrafe al-Khairs an die Botschaft des Königreichs von Saudi-Arabien zu senden.

Die Postkarten können laut Gruppensprecherin Veronika Ziegler kontaktlos bei einer Box am Fenster der Buchhandlung in der Korngasse 17 abgeholt und abgegeben werden. Waleed Abu al-Khair setzte sich laut Amnesty auch in der Presse für politische Reformen in seinem Heimatland ein. Er wurde 2014 wegen „Ungehorsam gegenüber dem König“ und „Beleidigung der Justiz“ angeklagt. Seit bereits sieben Jahren sei er als politischer Gefangener in Haft.