Meinung RHEINPFALZ Plus Artikel Ameisenbekämpfung: Keine Zeit verlieren

Tapinoma magnum hinterlässt wie hier in Römerberg deutliche Spuren.
Tapinoma magnum hinterlässt wie hier in Römerberg deutliche Spuren.

Es ist wichtig, dass die Stadt den Insektenbefall auf dem Schirm hat. Andernfalls kann es ein böses Erwachen geben.

Man muss sich keine Illusionen machen: Tapinoma magnum wird auch aus Speyer nicht mehr verschwinden. Die Tiere dieser Art überstehen die Winter hier gut, und den Superkolonien ist kaum vollständig beizukommen. Resignieren ist deshalb trotzdem der falsche Weg, denn die invasive Art kann gewaltige Schäden anrichten. Eindämmen lässt sich das Problem durchaus. Die Stadt tut gut daran, möglichst schnell Fakten zu schaffen und gezielt dort anzusetzen, wo große Vorkommen nachgewiesen sind. Das wird Ausdauer und Ressourcen kosten, ist aber notwendig. Für den Erfolg müssen alle an einem Strang ziehen und auch die Bürger mitgenommen werden: zum Beispiel mit Infoveranstaltungen.

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