Der Ambulante Hospiz- und Palliativ-Beratungsdienst (AHPB) Speyer begleitet sterbende Menschen bis zuletzt in ihrem Zuhause und unterstützt gleichzeitig ihre Angehörigen. Nun soll ein Förderverein für den Dienst gegründet werden.

Die Gründungsversammlung findet laut einer Mitteilung am Mittwoch, 29. April, 18 Uhr, im Festsaal des Seniorenzentrums Haus am Germansberg in Speyer (Else-Krieg-Straße 2) statt. Der Dienst in Trägerschaft der Diakonissen Speyer und der Ökumenischen Sozialstation Speyer bietet kostenlose Beratung und Begleitung an, sein Einzugsgebiet umfasst neben Speyer auch die Gemeinden Römerberg, Dudenhofen, Hanhofen, Harthausen, Waldsee und Otterstadt.

Der AHPB Speyer ist in seiner Arbeit auf Spenden angewiesen. Diese werden hauptsächlich eingesetzt, um ehrenamtliche Hospizbegleiterinnen und Hospizbegleiter zu gewinnen, zu schulen und zu begleiten. Außerdem werden Angebote für Trauernde finanziert. Der Förderverein soll den AHPB ideell und finanziell unterstützen. „Alle Interessierten, die sich im neuen Förderverein einbringen möchten oder mehr über seine Arbeit erfahren möchten, sind herzlich zur Gründungsversammlung eingeladen“, betont die Koordinatorin des Dienstes, Michaela Korn. Eine Anmeldung zur Gründungsversammlung ist nicht erforderlich.