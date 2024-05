Der Speyerer Flugplatz lässt am Wochenende Besucher hinter die Kulissen blicken. Der Zugang erfolgt in der Heinkelstraße ganz in der Nähe des Technik-Museums, das seine „Brazzeltage“ anbietet.

Was zur Fliegerei am Boden und in der Luft nötig ist, können Interessierte am Wochenende, 11./12. Mai, auf dem Verkehrslandeplatz Speyer erleben: Denn für Samstag und Sonntag, jeweils ab 9 Uhr, laden die Betreiber FSL und die am Platz ansässigen Vereine sowie Flugschulen zum Flugplatzfest ein. Anders als bei der jüngsten Auflage im vorigen September sollen keine besonderen Gastflugzeuge oder -Hubschrauber dabei sein.

Die Tür zum Flugplatz öffnet sich in der Heinkelstraße bei der „Bordküche“, dem Vereinslokal des FSV Speyer. Dort ist diesmal auch der hauptsächliche „Festplatz“ mit Verpflegung angesiedelt. Dort können auch Maschinen des Flugsportvereins (FSV) mit und ohne Motor besichtigt werden, und es erfolgt der Einstieg für Rundflüge, die ab 10 Uhr starten sollen. Außerdem wird es in diesem Bereich abends Live-Musik geben, teilt Rainer Zotz, Geschäftsführer der Flugplatz Speyer/Ludwigshafen (FSL) GmbH, auf Anfrage mit.

Mehrere Firmen und Vereine

Mit Infoständen und Rundflügen vertreten sind beim Fest außer dem FSV auch die Motorfluggemeinschaft (MFG) Speyer, der Flugsportverein Pfalz Flugzeugwerke, die Flugschule Albatros, die Flugschule Otto Funk und die Flight Academy, informiert Zotz. Neben den in Speyer stationierten Flugzeugen und wenigen Gastflugzeugen würden diesmal keine besonderen Fluggeräte präsentiert.

„Durch die Kombination mit dem ,Brazzeltag’ werden auf dem Gelände des Technik-Museums wie in den Vorjahren besondere Helikopter und Flugzeuge zu besichtigen sein“, weist Zotz auf den benachbarten Publikumsmagneten hin. Das Motorenfestival „Brazzeltag“ als größte Veranstaltung des Jahres auf dem Museumsareal läuft ebenfalls zweitägig.

Shuttle zum Tower

Die FSL bietet beim Flugplatzfest außerdem Führungen an, die ins Verwaltungsgebäude und insbesondere in den Tower führen. Dafür werde ein Shuttleverkehr zwischen der Heinkelstraße und dem Towergebäude in der Joachim-Becher-Straße eingerichtet, teilt Zotz mit. „Je nach Nachfrage werden wir die Führungen halbstündlich oder stündlich anbieten.“ Auf der Fläche des Technik-Museums soll es einen Infostand zum Flugplatz geben – und Lautsprecherdurchsagen mit Hinweisen auf Rundflüge, Infostände, Flugplatzführungen. Der Besuch des Flugplatzfests ist kostenlos.