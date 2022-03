Die vom Landesuntersuchungsamt gemeldeten Neuinfektionen mit dem Coronavirus waren am Wochenende geringer als an den Tagen zuvor. In Speyer flossen am Samstag zwölf und am Sonntag 55 neue Fälle in die Statistik ein, was die Inzidenz von 1078 am Freitag auf 969 sinken ließ. Im Rhein-Pfalz-Kreis liegt sie bei 914, im Kreis Germersheim bei 2097.