Am kommenden Wochenende, 15. und 16. Juli, gibt es in der Saunalandschaft des Bademaxx keine Aufgüsse. Die Sauna sei an den beiden Tagen aber geöffnet, teilt das Freizeitbad mit. Der Grund für den Ausfall der Aufgüsse ist, dass das Personal zur Aufsicht an den Becken im Hallenbad und im Freibad benötigt wird. Denn aufgrund der hohen Temperaturen werde mit vielen Gästen gerechnet und es stehe nicht genügend Personal zur Verfügung.