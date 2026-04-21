Der Speyerer Garten- und Pflanzenmarkt bekommt einen neuen Namen.

Als „Frühlingsmarkt“ findet die 2024 ins Leben gerufene Veranstaltung am kommenden Wochenende auf der Maximilianstraße statt.

Veranstalter des Frühlingsmarkts ist die Stadt. Die Verwaltung kündigt 64 Aussteller aus Speyer und der Region an, die am Samstag und Sonntag ihr Angebot auf der Maximilianstraße präsentieren. Die Palette sei vielfältig und reiche von farbenfrohen Stauden sowie Blumen über Feuerschalen bis hin zu verschiedenen Dekorationsartikeln, Ton- und Keramikobjekten. Auch Wohnmobile würden ausgestellt. Wer Hunger bekommt, kann unter anderem aus Spezialitäten wie Pfälzer Klappfladen, Burger, Dampfnudeln oder Crêpes wählen.

„Der Speyerer Frühlingsmarkt richtet sich an alle, die sich für Garten, Natur und stilvolles Wohnen begeistern und ein frühlingshaftes Wochenende in besonderer Atmosphäre verbringen möchten“, teilt die Verwaltung mit. Geöffnet sind die Stände am Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 18 Uhr. Anders als in der Vergangenheit ist der Frühlingsmarkt diesmal nicht an einen verkaufsoffenen Sonntag gekoppelt. Stattdessen war der erste von vier Terminen auf den 12. April gelegt worden. Das sei von der Leistungsgemeinschaft „Das Herz Speyer“ gewünscht worden, erklärt eine Sprecherin der Stadtverwaltung auf Anfrage.

Handwerker marschieren durch die Maximilianstraße

Besonders am Samstag ist in der Stadt allerdings einiger Zulauf zu erwarten, denn parallel zum Frühjahrsmarkt findet das Zunftbaumfest statt. Es hat Tradition und eine besondere Bedeutung für Handwerker, die in Begleitung eines Fanfarenzugs durch die Maximilianstraße bis zum 18 Meter hohen Zunftbaum gegenüber dem historischen Rathauses marschieren. Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) werde um 11 Uhr beide Veranstaltungen eröffnen, heißt es in der Ankündigung. Die Stadt hat als Veranstalterin des Frühjahrsmarktes zusammen mit Feuerwehr, Ordnungsamt und Polizei ein Sicherheitskonzept entwickelt. Unter anderem würden mobile Durchfahrtssperren sowie Notlicht- und Durchsageinseln aufgestellt. Über die Warnapp Katwarn stehe ein kostenloses Themen-Abo „Frühlingsmarkt Speyer 2026“ zur Verfügung, über das aktuelle Mitteilungen verbreitet würden. Sanitätsdienst leiste der Arbeiter-Samariter-Bund mit Einsatzstelle im Rathaus-Erdgeschoss.