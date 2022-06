Mehr als 300 Biersorten aus aller Welt an 30 Ständen verspricht die erste Speyerer Bierbörse, die von Freitag, 1., bis Sonntag, 3. Juli, im Domgarten stattfindet. Auch für die Ohren wird laut den Veranstaltern aus Worms etwas geboten.

Polnisch, spanisch, bayrisch – mehr als 300 Biersorten soll es bei der ersten Speyerer Bierbörse am Wochenende im Domgarten geben. Mit dabei sind laut einer Pressemitteilung der Wormser Veranstalterfirma Alpha Marketing GmbH unter anderem die polnischen Traditionsbrauereien Tyskie und Zywiec sowie San Miguel aus Spanien und Karlovacko aus Kroatien. Biere vom Fass soll es unter anderem von der Hohentanner Brauerei aus Bayern, dem Brauhaus Freising und dem Allgäuer Büble geben. Dabei ist demnach auch die Biermanufaktur Engel aus Crailsheim, die seit 1738 im Familienbesitz ist, dabei. Sie biete ihre Spezialitäten – helles und dunkles Kellerbier sowie das Märzen „Aloisius“ – an. Weitere Biere sind das Brauhaus „Zur Rose“ aus Ladenburg, die Welde Brauerei aus Plankstadt und die Phynio Brauerei aus Stockstadt. Kirschbier aus Belgien, das aus vergorenen Kirschen gebraut wird, hat demnach die Brauerei Lindemann im Gepäck. Auch die Domstadt wird bei der Bierbörse vertreten sein: Laut den Veranstaltern wird die Black Stork Braumanufaktur aus Speyer ihre handwerklich gebrauten Produkte im Domgarten vorstellen und ihr Bier zum Fassbieranstich mit Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) am Freitag, 1. Juli, 19 Uhr, ausschenken.

Wer sich durch die Biere probieren will, kann laut Veranstalter einmalig für 2,50 Euro ein Probierglas kaufen und bei Ständen mit ausgewählten Fassbieren damit für 1,50 Euro pro Glas probieren. Angeboten werden die Biere demnach auch in größeren Gläsern. In einem Bierkaufhaus soll es zudem mehr als 100 Sorten Flaschenbier aus 30 Ländern geben. Für alle, die etwas über Hopfen und Braukunst erfahren möchten, ist laut Veranstalter Biersommelier Sascha Schieler am Wochenende mit seinem „BierKraftWagen“ vor Ort und stellt dort verschiedene Craft-Biere vor.

Begleitet wird die Bierbörse an allen Tagen von Live-Musik und Essensständen. Am Freitag starten laut Veranstalter „Cover up“ um 18.30 Uhr. Am Samstag stehen „Danny & and the Boys“ ab 18.30 Uhr bei der Bierbörse und am Sonntag gibt es ab 14 Uhr Rock’n ’Roll mit „The Reindeers“.

Termin

Erste Speyerer Bierbörse, Freitag, 1., bis Sonntag, 3. Juli, Domgarten. Geöffnet ist Freitag von 15 bis 24 Uhr, Samstag von 13 bis 24 Uhr und Sonntag von 11 bis 20 Uhr. Infos unter www.bierbörse.com.