Aufgrund von Corona wird es in diesem Jahr keine öffentliche Tanz-Aktion der weltweiten Kampagne One Billion Rising in Speyer geben. Vor 2021 wurden am 14. Februar, dem Tag der Liebe, öffentliche Tänze auf dem Geschirrplätzel aufgeführt, um ein Zeichen gegen Gewalt gegen Frauen und Mädchen zu setzen (unser Bild entstand 2020). Im vergangenen Jahr lief die Veranstaltung online. Die Frauen-Initiativgruppe mit Cordula Wresch, Ute Brommer und der städtischen Beigeordneten Irmgard Münch-Weinmann (Grüne) in Kooperation mit der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Speyer Lena Dunio-Özkan nimmt diesen Tag dennoch zum Anlass, um in einer Pressemitteilung auf die Beratungsangebote für Mädchen und Frauen in Speyer aufmerksam zu machen: Unterstützung finden Mädchen und Frauen im Frauenhaus Speyer mit der Fachberatungs- und Interventionsstelle (www.frauenhaus-speyer.de) und beim Frauen- und Mädchen-Notruf Speyer (www.frauennotruf-speyer.de). One Billion Rising fordert ein Ende der Gewalt, Respekt und ein selbstbestimmtes Leben in Freiheit und Sicherheit für Mädchen und Frauen.