Die Resonanz auf die Lichterkette am 6. März war beeindruckend: Bis zu 3000 Menschen säumten Schätzungen zufolge an einem Sonntagabend die Maximilianstraße, forderten das Ende des Krieges in der Ukraine und bekundeten ihre Solidarität mit den Opfern. Das Sterben im Osten dauert immer noch an, und so wird eine Neuauflage am Sonntag, 20. März, 19 bis 19.30 Uhr, geplant. Ein gemeinsamer Aufruf zur Beteiligung kommt vom Bündnis für Demokratie und Zivilcourage Speyer und dem Stadtverband des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB).

Als Ablauf ist geplant, dass sich die Teilnehmer mit ihren Kerzen und anderen Lichtern vom Georgsbrunnen an der Alten Münze ausgehend entlang der Maximilianstraße (Fahrspur vom Dom zum Altpörtel) aufstellen. Um 19 Uhr werden die Auflagen der Kundgebung verlesen. Kurz danach läuten die Glocken der Kirchen in Gedenken an die Menschen in der Ukraine. „Nach dem Glockengeläut halten wir für eine Schweigeminute inne“, kündigen die Organisatoren an. Im Anschluss werde gemeinsam das Lied „Imagine“ von John Lennon gesungen.