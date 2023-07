Am Samstag, 15. Juli, wird im Woogbachtail gefeiert. In das 10. Woogbachfest ab 12 Uhr ist eine Feier zum 20-jährigen Bestehen des Jugendcafés Speyer-West eingebunden. Ausrichter sind das Jugendcafé und der Verein Zwanzig10 Jugendkultur Speyer. Um 13 Uhr kommt die Stadtspitze zur Eröffnung. Am gesamten Nachmittag ist für Speisen und Getränke sowie ein buntes Programm mit Spielmöglichkeiten gesorgt. Ein Höhepunkt: das Human-Table-Soccer-Turnier ab 13.30 Uhr, bei dem die Teilnehmer zu menschlichen Tischfußball-Figuren werden.