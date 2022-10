Am Samstag, 29. Oktober, bittet der Lions Club Speyer Palatina ab 11 Uhr wieder zum Suppenfest auf dem Geschirrplätzel. Besucher können dort nicht weniger als 14 verschiedene Suppen kosten, ein Glas Wein genießen und eine schöne Zeit verbringen. Das beliebte Suppentasting, bei dem drei unterschiedliche Suppen probiert werden können, ist laut Lions Club auch in diesem Jahr wieder mit im Angebot. Der Erlös des Suppenfestes geht demnach an das Projekt „Härtefonds Stadt Speyer – Mittagsverpflegung in Kindertagesstätten und Schulen“. Der Härtefonds ermöglicht Kindern und Jugendlichen aus finanzschwachen Familien die anteilige Befreiung von den Verpflegungskosten während der Betreuungszeit. Gesponsert werden die angebotenen Suppen von Gastronomen aus Speyer und dem Umland.