Die Stadt Speyer erprobt am Samstag, 4. Dezember, 11 Uhr, die Sirenen im gesamten Stadtgebiet und löst einen Probealarm in der Warn-App Katwarn aus. Die Bürger sollten sich also bei der Abfolge der einzelnen Alarme nicht wundern: Feueralarm in Gestalt eines einminütigen Dauertons, dann Heulton, der vor Großschadensereignissen warnt. „Abschließend folgt ein einminütiger Dauerton. Dieser bedeutet, dass keine Gefahr mehr besteht, also Entwarnung“, teilt die Stadtverwaltung mit. Um 11.10 Uhr würden außerdem die Sirenen der Firma Thor in der Landwehrstraße erprobt. Es seien jeweils Beobachter eingeteilt, die der Feuerwache meldeten, ob die Sirenen funktionierten.

Wenn es sich um einen Ernstfall handeln würde, sollte sich die Bevölkerung in geschlossene Gebäude begeben, Fenster und Türen schließen und nach Möglichkeit abdichten, Lüftungs- und Klimaanlagen aus- sowie Radio- oder Fernsehgeräte einschalten. Dazu käme laut Stadt die Bitte, Hilfesuchende vorübergehend aufzunehmen.