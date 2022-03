Die Ersten sammeln schon: Die Familie Hanten hat die „Ausbeute“ ihres Dreck-weg-Tags 2022 in Speyer-Nord schon bereit- und dieses Foto zur Verfügung gestellt. Zusammen mit Helfern war sie an der Zufahrt zum Binsfeld, im Lußheimer Fahrt und am Rheindamm tätig. Gute vier Kubikmeter wilden Mülls seien zusammengekommen und könnten von der Stadt abgeholt werden, so Helmut Hanten. Das ist der Modus, nach dem bis Samstag etwas mehr als 2000 angemeldete Helfer vorgehen können. Die Stadt hat Corona-bedingt anders als in den Jahren vor 2020 keine öffentliche Ausschreibung für einen Dreck-weg-Tag gemacht, sondern nur frühere Helfergruppen informiert.

Die Rückmeldungen waren beträchtlich. „Sie sammeln in Kleingruppen ohne Zusammenkunft“, erklärt Lisa Eschenbach, Pressesprecherin der Verwaltung. Die Fundstücke können in vorab ausgegebenen Tüten bereitgestellt und der Stadt gemeldet werden, deren Baubetriebshof sie dann abhole. Sie beim Abfallwirtschaftshof selbst vorbeizubringen, sei nicht möglich. Am offiziellen Dreck-weg-Tag-Termin am Samstag sind dann hoffentlich viele Tüten am Straßenrand zu sehen – und wie das ganze Jahr über natürlich möglichst wenig Müll in der Landschaft ...