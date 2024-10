Herbstliches Straßenfest in der Speyerer Innenstadt am Samstag, 19. Oktober: Von 10.30 bis 14 Uhr wird in der Roßmarktstraße gefeiert. Die Firmeninhaber aus der Straße haben nach eigener Mitteilung ein vielseitiges Programm organisiert. Dazu gehörten Live-Flamenco-Musik von Lobo Guerrero, ein Flohmarkt, eine Spielecke und Clown-Vorführungen. Mit einem Kaffee- und Kuchenstand werde eine Schulaktion unterstützt, ansonsten unter anderem mit neuem Wein und Zwiebelkuchen bewirtet.