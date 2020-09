15 Höfe bieten in der Stadt Speyer am kommenden Wochenende Hof- und Nachbarschaftsflohmärkte an. Das hat Organisator Jens Flammann (Initiative Erlebnisorte Rheinland-Pfalz) mitgeteilt.

Ab sofort ist nach seinen Angaben keine Nachmeldung für 2020 nicht mehr möglich. Das Angebot vieler verschiedener Hofflohmärkte verteilt über die ganze Stadt, aber konzentriert auf einen Termin gibt es zum zweiten Mal nach 2019 in der Domstadt. Die dritte Runde steigt laut Flammann am letzten September-Samstag 2021.

Die Adressen

Am kommenden Samstag sind zunächst jedoch auf alle Fälle in der Kernzeit von 15 bis 19 Uhr Flohmärkte in Speyer an folgenden Standorten zu finden: Christian-Dathan-Straße 12, Daimlerstraße 10, Im Vogelgesang 18a, Kolbstraße 17, Kolpingstraße 6, Kutschergasse 9, Mittelkämmererstraße 37, Mörschgasse 3, Nachtigallenweg 72, Roßmarktstraße 1b, Salzturmgasse 4, Steinmetzergasse 2, Waldstraße 9, Ziegelofenweg 77, Ziegelofenweg 81. Wie lange die Anbieter ihre Märkte über die Kernzeit hinaus öffnen, sei jedem selbst überlassen, informiert Flammann.

Der Veranstalter macht das Angebot für Anbieter und Besucher, dass sie informiert werden, wenn es einen Corona-Fall im Zusammenhang mit den Märkten gäbe. Dafür sei Anmeldung nötig unter www.Speyer.Nachbarschaftsflohmarkt.de. „So entfällt aufwändig-stimmungstötender Papierkram“, ermutigt Flammann.