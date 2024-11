Eine Gedenkveranstaltung zur Erinnerung an die Novemberpogrome 1938 findet am Samstag, 9. November, 17.45 Uhr, in Speyer statt. Ausrichter ist der Stadtverband des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB). „Auch 86 Jahre nach diesem schrecklichen Ereignis ist es notwendiger denn je, an die Gräueltaten der Nazis zu erinnern und das Gedenken an die Opfer wachzuhalten“, heißt es in der Einladung. In Speyer wurde damals die Synagoge in der Hellergasse durch SA- und SS-Leute geschändet und angezündet.

Treffpunkt am Samstag ist am Georgsbrunnen vor der Alten Münze. Um 18 Uhr startet ein Schweigegang zum Gedenkstein am früheren Standort der Synagoge hinter dem Kaufhof. Das Mahnmal erinnert an die vernichtete jüdische Gemeinde und ihre Opfer. Unterwegs greift das Bündnis für Demokratie und Zivilcourage an die Schicksale jüdischer Familien auf. Am Mahnmal sprechen DGB-Stadtverbandschef Axel Elfert, Bürgermeisterin Monika Kabs und der protestantische Dekan Arne Dembek. Uli Valnion und die Roten Raben sorgen für die musikalische Umrahmung.