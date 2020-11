Am Ersten Advent beginnt bei den Christen das neue Kirchenjahr, und eingeläutet wird es in Speyer traditionell vom „Großen ökumenischen Stadtgeläut“ am Vorabend. Dieses soll laut Ankündigung der Gedächtniskirchengemeinde am Samstag, 28. November, von 17 bis 17.15 Uhr erklingen. Wie immer beteiligt sich auf katholischer und protestantischer Seite so gut wie alles, was Glocken hat. Bei den Katholiken sind es Dom, St. Joseph, Konviktkirche St. Ludwig, Magdalenenkloster, Kloster der Karmelitinnen, Institut St. Dominikus, St. Bernhard, St. Konrad und St. Otto, bei den Protestanten sind die Gedächtniskirche, die Dreifaltigkeitskirche, die Johanneskirche, die Christuskirche, die Auferstehungskirche sowie das Diakonissen-Mutterhaus dabei.

Eine Führung an die Plätze mit dem schönsten Klang, wie in früheren Jahren, findet diesmal nicht statt. „Die Glockenfreunde sind eingeladen, nach eigener Ortskenntnis Hörplätze in der Stadt aufsuchen“, so Presbyter Hans-Jürgen Kritzler. Seine Tipps: Wer nur die Domglocken hören möchte, kann sich vor dem Bischofspalais einfinden. Die Abstimmung der Glocken von Gedächtniskirche und St. Joseph sei besonders gut auf dem Bartholomäus-Weltz-Platz zu hören. Ein besonderer Ort sei auch das Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus. „Möglich ist auch ein Spaziergang vom Dom zur Gedächtniskirche oder umgekehrt.“ Klar ist in Anbetracht der Corona-Regeln: Menschenansammlungen dürfen dabei nicht entstehen.