Eigentlich sollte es nur eine kleine Renovierung werden, nachdem Inhaber Lirian Beqiraj (51) in seiner „Wirtschaft am Salzturm“ einen vermeintlich kleinen Wasserschaden bemerkte. Das war am 17. Dezember 2019. Dann kam einiges dazwischen in der Salzturmgasse 5. Morgen, Freitag, ist Wiedereröffnung.

Der von der darüberliegenden Wohnung ausgehende Wasseraustritt war im Dezember 2019 längere Zeit unentdeckt geblieben. Folge: Tragende Deckenbalken waren bereits verfault. Die mussten ersetzt,