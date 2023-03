Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Anteil an der Speyerer Sportgeschichte hat auch Fritz Walter, der am Samstag 100 Jahre alt geworden wäre. Sein Können ließ der Ausnahmefußballer mehrmals in Oberliga-Zeiten während