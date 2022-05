Schrecklichen Trennungsschmerz musste in der vergangenen Woche wohl ein Elternpaar ertragen, dessen geplanter Familienausflug mit einem Einsatz der Feuerwehr endete. So hatten sich die Nilgänse das sicher nicht gedacht! Gegen 10.50 Uhr watschelten Mama und Papa Gans nämlich ganz selbstbewusst mit den sieben fluffigen Küken vom Speyerer Friedhof aus den Alten Postweg entlang. Die Sonne schien schön auf ihren gefiederten Pelz, Frühling und Entdeckergeist lagen in der Luft. Weit waren die Kleinen sicher noch nicht gekommen, höchste Zeit also, dass sie mal etwas von der Welt (oder Speyer) sahen. Und was gibt es da schöneres, als die Wormser Landstraße?

Neugierig setzen die Entenvögel also ein Ruder vor das andere und machten sich auf den Weg über das Friedhofsgrün. Lange währte die Freude über den Familienausflug aber nicht: Auf dem Asphalt lauerten fremde, große Wesen, die sich den Gänsen in den Weg stellten. Gleich mehrere müssen es gewesen sein, die die Tiere am ehemaligen „Löser Haus“ schnell einkesselten, wie die RHEINPFALZ später von einem menschlichen Augenzeugen erfuhr. Einer von ihnen rief über eine kleine elektronische Box wohl sogar Verstärkung.

Denn plötzlich war das Rudel noch größer geworden. Sieben Männer und Frauen in Uniform waren hinzugekommen und versuchten, die Gänsefamilie einzufangen. Doch die war natürlich gut im Ausweichen und so watschelten die neun Tiere zwei Stunden lang immer wieder davon. Einfangen war nicht – der Ausflug hatte schließlich noch nicht mal richtig begonnen! Und eine gute Lektion im Wegrennen und Konflikten aus dem Weg gehen war es vielleicht auch. Zumindest zeitweise.

Einer der großen Gegner war nämlich besonders pfiffig wie der Augenzeuge später berichtete und schaffte es schließlich, die Kleinen einzufangen und in einen Hundekorb zu setzen. Die kleinen Beinchen waren wohl doch noch zu schwach. Der plötzlich abhandengekommene Nachwuchs aber schien die Eltern so sehr in Angst zu versetzen, dass sie sich sofort auf die Suche machten und die anderen großen Tiere vergaßen. Sie vergaßen sogar, wo sie eigentlich hinwollten. Denn als der Kluge den Korb mit den Küken zurück zum Friedhof brachte, also in genau die andere Richtung, folgten Mama und Papa Gans mehr als willig. Hauptsache, den Kleinen geht es gut.

Und so endete der Familienausflug knapp zwei Stunden und rund 20 Meter Strecke später wieder dort, wo er wohl angefangen hatte: auf dem Speyerer Friedhof. Ohne Watscheltag, aber dafür auch wieder als Familie vereint.