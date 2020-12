Ist Speyer zu massiv bebaut? Bei dieser Frage haben sich in der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Bauen und Konversion am Dienstagabend die Geister geschieden. Anlass war die zu beschließende Empfehlung für den Bebauungsplan „Am Rabensteinerweg“.

Die Ausschussmitglieder Friedel Hinderberger (SPD) und Johannes Jaberg (Grüne) wollten in der Sitzung den Bebauungsumfang am Rabensteinerweg geklärt wissen und über Ausgleichsflächen in diesem Bereich informiert werden. „Es ist nicht mehr gebaut, dafür weniger versiegelt worden“, so Daniela Welter vom Stadtplanungsamt. Das belegten die Quadratmeterzahlen, die im Bebauungsplan-Entwurf um rund acht Quadratmeter gesunken seien.

Ausgleichsflächen seien realisiert, die neuen Häuser mit Dachbegrünung und Baumbepflanzung geplant. Wie berichtet, plant die GeRo Ludwigsgarten Speyer Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG, eine Gesellschaft des Projektentwicklers GeRo Real Estate AG (Rülzheim), auf der Fläche ungefähr gegenüber dem Media-Markt 108 Wohneinheiten.

Für weitere Grünflächen seien die Anwohner gefordert. „Listen liegen vor“, sagte Welter. Die Straße bleibe öffentlich, erklärte sie auf Anfrage. Es erging einstimmige Empfehlung an den Stadtrat, die Erarbeitung des Bebauungsplans zu beschließen.