Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Haben die jüngsten Serien auch nach dem Oberliga-Derby am Montag (19 Uhr) bestand? Der gastgebende FC Speyer 09 unterlag zuletzt in sieben Spielen hintereinander. Der TuS Mechtersheim ist seit sechs Partien ungeschlagen, gewann vier Pflichtspiele in Folge.

Gelingt es dem FC Speyer 09, ausgerechnet gegen die jetzt vom Speyerer Meistertrainer Ralf Gimmy gecoachten, zuletzt so stark auftrumpfenden Kicker aus Römerberg, seine Negativserie zu beenden? „Der