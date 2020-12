In der Pfalz ja, aber in Speyer konnte am Sonntag noch nicht mit dem Impfen gegen Corona begonnen werden. Der Impfstart in Einrichtungen in der Stadt war bis Sonntagnachmittag erst am Dienstag, 29. Dezember, vorgesehen. Das hat die Pressesprecherin der Stadt, Lisa Eschenbach, auf Anfrage am Sonntagvormittag noch so mitgeteilt. Seit Sonntag, 15 Uhr, steht fest: Am Montag wird im Seniorenheim Adenauerpark geimpft. Das DRK holt die dafür benötigte Menge Impfstoff in Ludwigshafen ab und impft mit dem mobilen Team in der Einrichtung

Für den Großraum Speyer sei überraschenderweise offenbar nur ein mobiles Impfteam vorgesehen. „Dieses sei am Sonntag und am Montag wohl schon außerhalb von Speyer ausgebucht, sodass bei uns frühestens am 29. mit den Impfungen begonnen werden kann“, sagte Eschenbach. Bis zum Samstagabend war daher auch noch kein Impfstoff in Speyer angekommen.

Bezüglich des mobilen Impfteams werde die Stadtverwaltung gleich am Montag noch mal in Mainz nachhaken, „weil ein Team für den ganzen Großraum aus unserer Sicht viel zu wenig ist“, kündigte die Sprecherin am Samstagabend an.

Gut angenommen worden sind nach Eschenbachs Angaben die Möglichkeiten für einem Corona-Schnelltest, die die Stadt für Besucher in Seniorenheimen über die Weihnachtstage in der Stadthalle angeboten hatte. An Heiligabend sind 68 Personen getestet worden, am 1. Feiertag, 25. Dezember, 52 und am 2. Feiertag, am Samstag, 78 Personen: „Alle waren negativ.“ Unter anderem acht Kräfte der Feuerwehr bei den Schnelltests unterstützt.

Die Kontrollen des kommunalen Vollzugsdienstes (KVD) auf Einhaltung der Corona-Regeln waren ohne besondere Vorkommnisse. Ausnahme: Am Freitag wurde festgestellt, dass an einer Tankstelle Schnelltests verkauft wurden. Der Verkauf wurde untersagt.

Für die Stadt Speyer meldete das Landesuntersuchungsamt am Sonntag (Stand: 11.40 Uhr) 1589 laborbestätigte Infektionsfälle, 27 mehr als am Tag vor Heiligabend. Der Inzidenzwert ist seitdem in der Stadt weiter zurückgegangen auf jetzt 217,6 (Stand 23. Dezember: 360).

RHEINPFALZ-Kommentar von Stefan Keller:

Impfwunder

Wunder gibt es immer wieder: Eines ist, dass es zum Start der Corona-Impfungen nicht reicht, das Vakzin und einen mobilen Impftrupp nach Speyer zu schicken. Nicht, weil Speyer sich vordrängt. Aber die Domstadt war mit extrem hohen Inzidenzen tagelang unter den Top-Ten bundesweit. In den Seniorenheimen in Hot-Spots sollte es doch losgehen, hieß es vorab von der Politik. Da wundert schon, dass hier erst mal nichts passiert.