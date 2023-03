In mehreren städtischen Kitas in Speyer wird es am Mittwoch Einschränkungen im Betreuungsangebot geben. Das teilt Stadt-Pressesprecherin Lisa Eschenbach auf RHEINPFALZ-Nachfrage mit. Betroffen seien davon in erster Linie die Kitas Mäuseburg, Schatzinsel, Löwenzahn und Seekätzchen. Ursächlich dafür seien Streiks im sozialen Erziehungsdienst der Gewerkschaft Verdi sowie krankheitsbedingte Personalausfälle. Weniger stark betroffen seien die Kitas WoLa und Pusteblume. In anderen Einrichtungen sind laut Eschenbach keine Einschränkungen zu erwarten. Um Eltern über eventuelle Einschränkungen zu informieren, habe die Stadt um Auskunft über etwaige Streikabsichten gebeten. Zu dieser Auskunft sind die Mitarbeiter aber nicht verpflichtet, betont Eschenbach.

Die Streiks im sozialen Erziehungsdienst, also unter anderem kommunale Kitas, soll im Tarifstreit im öffentlichen Dienst den Druck erhöhen. Verdi fordert für die 2,5 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen 10,5 Prozent, mindestens aber 500 Euro mehr Lohn im Monat. Die dritte Verhandlungsrunde ist für Ende März geplant.