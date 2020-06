Der Badesee in Mechtersheim ist ab Freitag nicht mehr gesperrt. Darüber hat Simone Brill, Fachbereichsleiterin Bürgerdienste bei der Verbandsgemeindeverwaltung, informiert. Durch die aktuelle Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes und nach Rücksprache mit dem zuständigen Ministerium sei klar, dass keine Zugangskontrollen nötig seien. Badegäste müssen trotzdem einige Regeln beachten: Im Wasser müsse ein Abstand von drei Metern, am Ufer von 1,5 Metern zu anderen gehalten werden. Die neue Toilettenanlage werde wegen der Corona-Pandemie häufiger als sonst gereinigt. „Wir setzen auf die Eigenverantwortung der Besucher“, sagt Brill. „Wir wollen keinen neuen Hotspot.“ Es soll auch Kontrollen geben. An das Zutrittsverbot hätten sich in den vergangenen Wochen leider nicht alle gehalten. Strafen hat der Ordnungsdienst aber keine ausgesprochen. „Wir appellieren an die Vernunft“, sagt Brill.

Lingenfelder Ufer bleibt geschlossen

Das Lingenfelder Ufer des Sees bleibt hingegen weiterhin geschlossen, wie eine Anfrage bei der dortigen Verbandsgemeindeverwaltung ergab. Grund ist, dass aufgrund der Einzäunung und des angeschlossenen Campingplatzes das Gewässer als wirtschaftlich betriebener Badesee eingestuft wird. Für einen solchen wären unter anderem Einlasskontrollen und die Dokumentation der Badegäste zwingend. Ob sich die Verbandsgemeinde diesen teuren Aufwand leistet, darüber soll am 24. Juni der Verbandsgemeinderat reden.