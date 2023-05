Die Polizei meldet einen erneuten Vorfall von Exhibitionismus Laut Bericht hat sich ein bislang unbekannter Mann am Sonntag gegen 18.15 Uhr in der Unterführung der Straße Am Germansberg zur Paul-Egel-Straße vor mehreren Personen entblößt, ehe er an sich selbst sexuelle Handlungen vornahm. Ein Zeuge informierte die Polizei. Der Mann soll etwa 40 Jahre alt, 1,85 Meter groß und schlank sein sowie kurz geschnittene Haare haben. Er trug laut Beschreibung eine hellbraune Hose und braune Kleidung. Die Polizeiinspektion Speyer bittet um weitere Hinweise unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de. In jüngster Zeit wurden in der Stadt mehrere Fälle von Exhibitionismus gemeldet, etwa vor einem Mehrfamilienhaus in der Straße Am Heringsee, im Feuerbachpark oder in der Rheinhäuser Straße.