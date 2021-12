Am Freitag, 10. Dezember, findet ein Sonderverkauf mit Produkten aus den Speyerer Partnerstädten statt. Die Initiative kommt von den Freundeskreisen der Partnerschaften. Das Ehepaar Bozena und Siegbert Brand vom Freundeskreis Speyer-Gniezno übernimmt nach Mitteilung der Stadtverwaltung den Verkauf ab 11 Uhr, „solange der Vorrat reicht“, am Weihnachtsfenster in der Städtischen Galerie im Kulturhof Flachsgasse.

Unter dem Motto „Weihnachtsgrüße aus den Partnerstädten“ wird zum dritten Mal eine Überraschungstasche mit landestypischen Spezialitäten und Brauchtumsgeschenken sowie einem Begleitheft angeboten. Unter anderem italienisches Olivenöl ist darin enthalten. „Der Verkaufspreis in Höhe von 25 Euro wird im Namen und auf Rechnung der Freundeskreise der Partnerstädte vereinnahmt“, teilt die Stadtverwaltung mit.