Mit einer Fahrraddemo möchte die Speyerer Ortsgruppe von Fridays for Future am Freitag, 24. September, um 17.30 Uhr auf die Folgen der globalen Klimakrise aufmerksam machen.

Anlässlich des globalen Klimastreiktags will das Bündnis „gerade vor der Bundestagswahl erneut an das 1,5-Grad-Ziel“ erinnern, erklärt Organisatorin Henrike Misske. „Die Extremwetter dieses Sommers haben gezeigt, dass auch die Klimafolgen bereits jetzt aktuell sind. Die Wahlen legen den Grundstein für die Politik der nächsten vier Jahre.“

Los geht es am St.-Guido-Stifts-Platz. Von dort geht es mit dem Fahrrad in einer Schleife über die Wormser Landstraße und Bahnhofsstraße zum Domplatz. Dort wird es Redebeiträge geben. Das Speyerer Organisationsteam rät dazu, während der gesamten Veranstaltung FFP2-Masken zu tragen und Abstand zu halten, um keine Covid-19-Infektionen zu riskieren. Die Organisatoren suchen noch freiwillige Helfer, die eine Ordner-Funktion übernehmen wollen. Diese können sich per E-Mail an speyer@fridaysforfuture.is melden. rhp/mame