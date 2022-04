Am Freitag, 29. April, findet zwischen 10 und 14 Uhr am Speyerer Altpörtel der Aktionstag zum Thema Inklusion statt. Im Rahmen des Europäischen Protesttages für Inklusion hat die Speyerer Behindertenbeauftragte Brigitte Mitsch diese Aktion initiiert. An einem Stand wird über Teilhabe am Alltagsleben im Allgemeinen, sowie Möglichkeiten und aktuelle Angebote für Menschen mit und ohne Beeinträchtigung innerhalb der Stadt informiert. Zudem soll es Luftballons und umfangreiches Informationsmaterial geben. Mit einer Rikscha können sich Interessierte über die Hauptstraße spazieren fahren lassen kann. Unterstützt wird die Aktion von Seiten der Stadt und Mitgliedern des Runden Tisches zum Thema Inklusion in Speyer.