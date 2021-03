Seit dieser Woche ist die Beleuchtung des Doms verändert – aber nur vorübergehend, wie das Bistum mitteilt. Hintergrund sind demnach Sanierungsarbeiten an der Vierungskuppel der Kathedrale, die den Abbau von zwei Strahlern am Vierungsturm erforderlich gemacht hätten. „Diese beleuchten den östlichen Teil des Mittelschiffsdaches“, heißt es. Zunächst seien die Elektroleitungen abgeklemmt worden, am Dienstag baute dann eine Fachfirma die Halterungen inklusive Beleuchtung ab, damit diese zwischengelagert werden können. Die Halterungen behinderten die Sanierung der Fassadenflächen und des Laufganges an der Vierungskuppel, sodass der Abbau und damit der Wegfall der Beleuchtung in diesem Bereich aus Sicherheitsgründen unumgänglich sei. „Mit Abschluss der Maßnahmen gegen Spätjahr wird die Beleuchtung an der Vierungskuppel wieder in Betrieb genommen“, kündigt das Bistum an. Der Bereich der Vierungskuppel, der Haupt- und Querschiff des Doms miteinander verbindet, ist seit 2018 eine Baustelle. Unter anderem die Holzkonstruktion im Inneren ist beschädigt.