Kommenden Dienstag beginnt der schon lange geplante Ausbau der Lauergasse in der Altstadt. Die Stadtverwaltung kündigt vier Bauabschnitte an. Zunächst werde der Bereich ab der Hausnummer 6 bis zur Kreuzung Mehlgasse/Halbes Dach gesperrt. „Aus Richtung Fischmarkt kommend, wird die Lauergasse als Sackgasse ausgewiesen“, so die Ankündigung. Im Vorfeld seien schon Gas- und Wasserleitungen erneuert sowie der Kanal saniert worden, auch Glasfaserleitungen würden verlegt. „Die Bauarbeiten werden, eine günstige Witterung vorausgesetzt, voraussichtlich bis Ende September andauern“, so die Verwaltung, die unter Telefon 06232 14-2938 oder E-Mail tiefbau@stadt-speyer.de darüber informiert.

Im Vorfeld hatte es Diskussionen über den Belag gegeben. Zuerst sollte neues Natursteinpflaster verwendet werden, was aber sehr teuer gewesen wäre. Jetzt wird auf eine Variante mit Betonsteinpflaster in der Mitte und Naturstein in den Seitenbereichen nach Vorbild der Widdergasse gesetzt. Früheren Angaben zufolge soll die Sanierung von Lauergasse und danach Stübergasse und Halbem Dach im Kostenrahmen von 667.000 Euro bleiben.