Nils berichtet: Wo muss eine Schutzmaske getragen werden, wo nicht? Das ist für viele Bürger in diesem Jahr zu einer wichtigen Frage geworden. Auch viele Kinder sind dabei inzwischen Profis, kennen die Regeln aus der Schule oder vom Einkaufen. Aber wie sieht es im Freien aus?

Mitarbeiter der Stadtverwaltung haben am Wochenende am Binsfeld genau hingeschaut. Dort laden die Badeseen gerade an warmen Tagen zum Schwimmen ein – aber eine Badeaufsicht wie im Bademaxx gibt es nicht. Deshalb waren am heißen Sonntag Leute vom Ordnungsamt von 11 bis 15.45 Uhr vor Ort. Sie haben zum einen überprüft, ob die Wege für Rettungswagen frei von Falschparkern sind, zum anderen, ob sich die Besucher an die Corona-Regeln halten.

„Es herrschte zwar reger Betrieb, aber die Abstände wurden eingehalten“, berichtet eine Sprecherin der Stadtverwaltung. Derzeit dürften sich zehn Personen gemeinsam in der Öffentlichkeit aufhalten und den Mindestabstand von 1,50 Metern untereinander unterschreiten. Das gibt es immer mal wieder am Badestrand.

Stau am Kiosk

Wenn die Abstände eingehalten sind, muss am Badestrand keine Maske getragen werden. Am Binsfeld gibt es jedoch einen Ort, an dem das etwas anders ist: vor dem Kiosk, wo sich immer wieder Warteschlangen bilden. Hier haben die Stadt-Mitarbeiter die Einhaltung der Maskenpflicht kontrolliert. Das Ergebnis: „Es wurden insgesamt sieben Personen darauf hingewiesen, dass beim Warten und Bestellen eine Mund-Nasen-Maske zu tragen sei. Alle konnten eine Maske vorweisen und setzten diese auch nach Aufforderung umgehend auf.“

Also: Noch mal gut gegangen. Die Stadt will weiter kontrollieren. Gut sei auch gewesen, dass das Personal die Zufahrt zum Parkplatz abgesperrt habe, als dieser voll war. „Die Sperre soll daher auch künftig zum Einsatz kommen“, so die Sprecherin.