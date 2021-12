Fast abgeschlossen worden sind vor Weihnachten die Bauarbeiten am Speyerer Bahnhof. Über die Feiertage konnte der neue südliche Zugang schon genutzt werden – wenn auch noch mit teilweise provisorischem Zaun. Über Jahre war der Weg an Gleis 1 aus Sicherheitsgründen versperrt gewesen, jetzt ist er nach einer Vereinbarung von Stadt und Bahn neu gepflastert und gesichert worden. Die zum Teil mit Geld aus Konjunkturpaketen des Bundes bezuschussten Arbeiten am Bahnhofsumfeld sollen bis Jahresende fertig sein.