Am 11. Januar vor 925 Jahren starb in Quedlinburg im Harz Adelheid von Gandersheim, die Tochter des Salier-Kaisers Heinrich III. und Schwester von Kaiser Heinrich IV., dem Neugestalter des Speyerer Doms in der Zeit im 1100. Die beiden Heinrichs sind Seite an Seite in der Grablege im Dom zu Speyer bestattet. Adelheid dagegen in der Stiftskirche in Quedlinburg. Die Fachwerkstadt dort ist auch Unesco-Weltkulturerbe.

Geboren wurde die älteste Tochter von Kaiser Heinrich III. und seiner zweiten Gemahlin Agnes von Poitou wohl um 1045 in Goslar, wo auch das Herz und die Eingeweide ihres Vaters in einem Sarg verwahrt sind. Der