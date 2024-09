Das erste vollständige Wochenende im September steht traditionell im Zeichen des Altstadtfests. Am Freitag und Samstag füllt sich der Bereich zwischen Fischmarkt und Sonnenbrücke mit richtig viel Leben. Was Besucher wissen sollten und was diesmal neu ist.

Wie steht es um die Sicherheit?

Das Konzept ist in diesem Jahr noch einmal nachjustiert worden. Unter anderem setzt die Stadtverwaltung als Veranstalter in diesem Jahr auf ein digitales Angebot. Auf dem Altstadtfest werden laut Mitteilung Plakate mit einem QR-Code aushängen, der zu einem speziellen Themenabo in der kostenlosen Warnapp „Katwarn“ führt. Wer das Thema „Altstadtfest“ in der App abonniert, bekomme aktuelle Mitteilungen der Veranstaltungsleitung direkt über die App. So könnten allgemeine Informationen, aber auch Sicherheitshinweise und Warnmeldungen schnell an die Besucher weitergegeben werden. „Zuvor war nur eine Alarmierung innerhalb des kompletten Gebiets Speyer möglich“, informiert die Verwaltung. Hinzu kommen bewährte Sicherheitsmaßnahmen wie Poller rund um das Festgelände.

Wird das Fest wieder per Video überwacht?

Ja. Die Polizei setzt nach eigenen Angaben in den Bereichen Domvorplatz, Holzmarkt, Fischmarkt, Tränkgasse sowie den Einmündungen von Hasenpfuhlstraße mit Sonnenbrücke und Mittelsteg stationäre Videotechnik ein. Vor Ort würden Hinweisschilder aufgestellt. Der Einsatz sei „aufgrund des zu erwartenden, hohen Besucherzustroms sowie der Größe und Infrastruktur des Festgeländes erforderlich“, heißt es von der Polizeidirektion Ludwigshafen. Ziel sei es, frühzeitig potenzielle Gefahren und Massenbewegungen zu erkennen und Straftaten zu verhindern und beweissicher zu verfolgen. So solle ein störungsfreier Festverlauf gewährleistet werden.

Welches Programm ist geplant?

Das Fest wird am Freitagabend um 18 Uhr von Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) eröffnet. Schon seit Mittwoch wird aufgebaut. Programm gibt es gleich auf mehreren Bühnen: am Fischmarkt und in der Hasenpfuhlstraße treten jeweils ab 20 Uhr an beiden Tagen Bands auf. Auch in der Retscherruine und rund um die Dreifaltigkeitskirche tritt jeweils ab 19, 20.15 und 22 Uhr eine neue Band auf. Beim Altstadt-Rock – erneut organisiert von den Motorradfreunden und den Betreibern des Flaming Star – werden ebenfalls an beiden Abenden tausende Besucher im Domgarten erwartet. Auch Entenrennen mit Start an der Salzturmbrücke und Kinder- und Familienaltstadtfest im Innenhof des Klosters St. Magdalena werden am Altstadtfest-Samstag ab 14 Uhr angeboten.

Wie viele Teilnehmer sind dabei?

59. Laut Verwaltung sind darunter 19 Speyerer Vereine, zudem öffnen 14 Anwohner ihren Hof. Fünf Teilnehmer halten dem Altstadtfest seit der Erstauflage 1976 die Treue: der Fanfarenzug Rot-Weiß Speyer, der Skiclub, der FC und vormalige VfR Speyer, das Speyerer Altstadthaus sowie die Brezelbäckerei Berzel. Für elf Teilnehmer ist es die Altstadt-Premiere.

Findet die Initiative „Nagelklotz“ wieder statt?

Ja. Zwischen Widder– und Bärengasse wird laut den Organisatoren wieder der Hammer geschwungen und Geld für den guten Zweck gesammelt. Für einen Euro können Besucher einen Nagel in den Holzklotz hämmern. Begleitet wird die Aktion von einem bunten Programm: „Das ist aufgebaut wie ein Jahrmarkt“, erläutert Mitorganisatorin Birgit Schröder-Stepp. Am Freitag geht es ab 18 Uhr mit drei Band-Auftritten los, am Samstag ist unter anderem ein besonderer Kiosk samt Wundertüten für Kinder angekündigt. Außerdem werden ab 13 Uhr beim „Radio Nagelklotz“ Vertreter der Jugendorganisation „Die Falken“ interviewt, der der diesjährige Erlös zugute komme. „Der gemeinnützige und öffentlich anerkannte Träger der Kinder- und Jugendarbeit bietet Freizeiten, Gruppenstunden, offene Jugendarbeit sowie politische und pädagogische Seminare an“, erklären die Organisatoren. Rund 60 freiwillige Helfer engagieren sich am Nagelklotz.

Welche Straßen werden gesperrt?

Bereits seit dem Aufbau am Mittwoch und noch bis einschließlich Sonntag ist der gesamte Veranstaltungsbereich für den fließenden Verkehr gesperrt. Der gesamte Domparkplatz ist zudem bis ebenfalls Sonntag, mindestens 10 Uhr, für den allgemeinen Individualverkehr dicht.

Was ist noch wichtig?

Per Allgemeinverfügung gilt: Eigene alkoholische Getränke auf das Fest mitbringen ist genauso tabu wie kiffen. Sanitätsdienst haben die Johanniter mit Einsatzstellen auf dem unteren Domparkplatz und auf dem Fischmarkt.