Nach zweijähriger Corona-Pause verkaufen die Stadtwerke Speyer (SWS) ab Montag, 29. August, wieder Altstadtfest-Rennenten in den Bürgerbüros und dem SWS-Kundenzentrum. Eine Ente wechselt für zwei Euro ihren Besitzer. Die 1500 Enten sind ausgerüstet mit Helm und Skateboard und freuen sich – den Angaben der SWS zufolge – schon auf ihren Einsatz beim Entenrennen im Lauf des Speyerbachs am Samstag, 10. September, ab 14 Uhr an der Salzturmbrücke. Jede Ente werde ihrem Käufer namentlich zugeordnet, um Verwechslungen beim Rennen zu vermeiden. Die Preise, die für die schnellsten Enten vergeben werden, stiften die SWS. Der Erlös des Entenverkaufs werde für soziale und kulturelle Projekte ausgeschüttet.