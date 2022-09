Der Aufbau des am Freitag und Samstag stattfindenden Altstadtfests hat begonnen und bringt Verkehrsbehinderungen mit sich.

Schon seit Mittwoch und bis einschließlich Sonntag, 11. September, ist laut Stadtverwaltung der gesamte Veranstaltungsbereichs für den fließenden Verkehr gesperrt. In diesem Zeitraum können auch die Bewohnerparkplätze nicht genutzt werden. Anwohner können sich allerdings im Bürgerbüro Maximilianstraße gegen die Vorlage des Fahrzeugscheins Parkberechtigungskarten sichern.

Die Verwaltung erklärt die Regeln: „Mit den kostenlosen Parkberechtigungskarten, die sicht- und lesbar hinter der Frontscheibe auszulegen sind, können unmittelbar betroffene Anwohnende des Festbereiches (Bewohnerquartier IV sowie Hasenpfuhlstraße zwischen Grüner Winkel und Sonnengasse Rheintorstraße) ihre Fahrzeuge auf dem Oberen Domparkplatz parken.“ Der gesamte Domgartenparkplatz ist demnach bis mindestens 10 Uhr am Sonntag für den allgemeinen Verkehr gesperrt. Für schwerbehinderte Fahrer ist der obere Domgartenparkplatz reserviert.

1976 erstmals gefeiert

Das Altstadtfest findet nach zweijähriger Corona-Pause zum 45. Mal zwischen Fischmarkt und Sonnenbrücke statt. Der zweitägige Trubel in den ältesten Gassen der Stadt kam erstmals am 10. und 11. September 1976 als großes Familienfest zusammen. „Das nachbarschaftliche Zusammenrücken und das private Engagement vieler Altstadtanwohnenden geben dem Fest sein ganz besonderes Flair und seine gemütliche Atmosphäre“, so die Stadtverwaltung.

Am Freitag spielt ab 18.30 Uhr die Stadtjugendkapelle am Fischmarkt. Um 18.50 Uhr zieht der Fanfarenzug ein, für 19 Uhr ist ein Fassbieranstich angekündigt. Am Samstag ist das „Hasepiehler Entenrennen“ eine Familienattraktion. Die speziellen Rennenten können ab 14 Uhr an der Salzturmbrücke (Pfaugasse) zu Wasser gelassen werden und machen sich dann ab 15 Uhr mit der Anhebung des Haltebretts durch einen Parcours auf den Weg ins Ziel am Mittelsteg. Die Firma „Abenteuer erleben“ macht von 14 bis 18 Uhr Spielangebote beim Kinderaltstadtfest im Innenhof des Klosters St. Magdalena.

Drei Musikbühnen

Das Team des „Schorlekönigs“ bringt laut Stadt am Freitagabend „Die Pfälzer Frühgrumbeere“ und samstags um 19 Uhr „Live-Musik“ auf die Fischmarktbühne. Der 39. Altstadtrock findet an beiden Abenden ab 19 Uhr im Domgarten statt und wird von der Eventagentur VS Communication organisiert. Der Rockmusikerverein bieten den „Retscherrock live“ in der Retscherruine an.

23 Speyerer Vereine, 21 Anwohner und neun weitere Beschicker stehen für die zwei Tage als Teilnehmer auf der städtischen Liste. Viele machen ganz besondere Angebote, wie der Lions Club, der in seinen „Löwenhof“ in der St.-Georgen-Gasse bewirtet, um Spenden für das Ukraine-Hilfsprojekt „Gwarek“ zu sammeln. Dafür kämen Gäste aus Polen, die in einem Hotel geflüchtete ukrainische Mütter und ihre Kinder betreuen. Sie sorgen laut Ankündigung des Vereins unter anderem mit Borschtsch mit Pampuschki für authentische osteuropäische Küche. Ein „Lionswein“ wird verkauft, um Geld für Gwarek zu erlösen.