In diesem Jahr ist nichts wie immer. Auch das 45. Speyerer Altstadtfest, das im September stattfinden sollte, fiel der Corona-Pandemie zum Opfer. Das „16. Hasepiehler Entenrennen“ drohte damit auch ins Wasser zu fallen. Aber nicht mit den Stadtwerken Speyer (SWS): Der Hauptsponsor lässt die Enten virtuell gegeneinander antreten und stellt auch die sonst üblichen Erlös-Spenden an soziale Einrichtungen und Vereine sicher.

„Die Online-Variante des Entenrennens hat es in dieser Form – soweit wir wissen – noch nie in Deutschland gegeben“, sagt der SWS-Geschäftsführer, Wolfgang Bühring. Ein Dienstleister, der für die Werke im Online-Bereich aktiv ist, habe den Auftrag gerne angenommen und umgesetzt, teilen die SWS mit.

Das Ganze läuft so ab: Am ursprünglich geplanten Altstadtfest-Samstag, 12. September, sollen die Enten um 11 Uhr an den Start gehen. Der Speyerbach wird dabei mit seinem Hindernis-Parcours in einer Online-Simulation nachgebaut. Wie bei den vergangenen Rennen wird es möglich sein, vorab Rennenten zu erwerben, teilen die SWS mit.

An den Markttagen 4. September auf dem Berliner Platz und am 5. September auf dem Festplatz werden 1000 Exemplare der schwarz-weiß gescheckten Rennente „Dörte Digital“ für je zwei Euro von 8 bis 13 Uhr unter die Leute gebracht. Diese qualifizieren sich beim Erwerb automatisch für das Online-Rennen.

Außerdem ist es möglich, für 1,50 Euro rein virtuelle Enten über die Website www.stadtwerke-speyer.de/entenrennen zu ordern, so am Rennen teilzunehmen und die Spendenaktion zu unterstützen.

Das Wettschwimmen ist per Computer oder Smartphone zu verfolgen. Die Siegerehrung erfolgt dann im Anschluss auf der SWS-Website und der Facebook-Seite „Stadtwerke Speyer / Bademaxx“.

Kreativwettbewerb

Besitzer von „Dörte Digital“ können außerdem an einem Kreativwettbewerb teilnehmen. Dafür müssen die Enten entsprechend verschönert werden und das als Foto dokumentierte Ergebnis bis zum 12. September per E-Mail an entenrennen@stadtwerke-speyer.de geschickt werden. Im Anschluss daran entscheiden die Nutzer der SWS-Facebook-Seite per Like-Abstimmung über die kreativsten Kunstwerke. Auf die Besitzer der Sieger-Enten warten kleine Preise.

Der Erlös aus dem Entenverkauf kommt komplett Speyerer Organisationen zugute, versichern die Werke. Vereine und Einrichtungen können sich mit einem sozialen Projekt samt Kurzbeschreibung und Kosteneinschätzung um eine Spende bewerben. Ihre Bewerbung richten sie bis Montag, 21. September, per E-Mail an marketing@stadtwerke-speyer.de oder schriftlich an die SWS, Stichwort „Entenrennen“, Georg-Peter-Süß-Straße 2, 67346 Speyer.

Rückfragen